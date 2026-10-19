Más de 100 líneas de colectivos reducirán la frecuencia por la noche

Empresas de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anunciaron que a partir de hoy comenzarán a reducir de manera progresiva las frecuencias de los colectivos de jurisdicción nacional.

A través de un comunicado conjunto, las cámaras empresarias CEAP, CETUBA, CTBPA y CEUTUPBA advirtieron que la situación financiera “compromete la continuidad del servicio”.

Advirtieron que pese a las reuniones mantenidas con la Secretaría de Transporte de la Nación, aseguraron que todavía no se establecieron mecanismos para actualizar los costos reconocidos por el Estado.

Uno de los principales reclamos es el congelamiento del boleto mínimo de las líneas nacionales, que permanece en $742,81 desde mayo. Según las empresas, el costo real de cada viaje sin subsidios asciende a $2494,13, lo que representa una diferencia del 70,2%.

Además, las compañías denunciaron un desfasaje económico de 40.000 millones de pesos entre junio y octubre por diferencias entre la recaudación estimada y los ingresos efectivamente reconocidos.

También reclamaron una revisión de los costos de mantenimiento, renovación de unidades y obligaciones salariales, incluido el pago del medio aguinaldo de diciembre.

La reducción de frecuencias alcanzará a 104 líneas de jurisdicción nacional que circulan entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. La medida comenzará por los servicios nocturnos.

Se trata de las líneas 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.