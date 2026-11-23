"No dejen morir este proyecto de ley", pude la Conferencia Episcopal Argentina sobre el proyecto de prevención de ludopatía.

"No dejen morir este proyecto de ley", pude la Conferencia Episcopal Argentina sobre el proyecto de prevención de ludopatía.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) reclamó hoy al Senado de la Nación que apruebe con urgencia el proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea, que cuenta con media sanción de Diputados y está próximo a perder estado parlamentario.

“Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes“, expresó la CEA a través de una carta abierta dirigida a los legisladores.

En la misiva titulada “Es un soplo la vida… pero el bien permanece”, la Comisión Ejecutiva del Episcopado advirtió sobre las consecuencias que provoca el avance de las apuestas en línea entre niños, adolescentes y jóvenes, y cuestionó la falta de tratamiento de la iniciativa en la Cámara alta.

“Estamos a pocos días de que pueda perder estado parlamentario el proyecto de ley de Prevención de la Ludopatía y la Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, aprobado hace dos años por la Cámara de Diputados y aún sin tratamiento en el Senado”, señalaron los obispos.

Advierte que la demora legislativa compromete la responsabilidad de los representantes nacionales frente a una problemática que afecta a numerosas familias argentinas. “La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones”, expresaron.

Los representantes de la Iglesia alertaron que la expansión de las apuestas en línea tiene consecuencias que van más allá de las pérdidas económicas, al provocar adicciones, deterioro de los vínculos familiares y frustración de proyectos personales.

“Detrás de esta realidad hay familias que sufren, deudas económicas crecientes, adicciones, vínculos que se deterioran y proyectos de vida que se frustran. En los casos más dolorosos, también aparecen la desesperación y el riesgo de suicidio“, advirtieron.