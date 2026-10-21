Transporte: el Gobierno intenta desactivar medidas de fuerza

La Secretaría de Transporte propuso una serie de medidas a empresas de colectivo de circulan por el AMBA, que reclaman por las compensaciones.

La Secretaría de Transporte propuso una serie de medidas a empresas de colectivo de circulan por el AMBA, que reclaman por las compensaciones.

Tras el reclamo de distintas empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía presentó un conjunto de medidas destinadas a mejorar el esquema de compensaciones que reciben las firmas.

La reunión de trabajo realizada con representantes de las principales cámaras empresarias del sector tiene como objetivo central desactivar las eventuales medidas de fuerza, cuyo puntapié fue la reducción de servicios nocturnos.

Propuesta

Las autoridades nacionales expusieron la actualización de la estructura de costos vigente desde octubre, una revisión que contempla una adecuación de los valores reconocidos para la prestación de los servicios y que impactará directamente sobre las compensaciones mensuales que perciben las compañías.

Desde la Secretaría de Transporte señalaron además que el nuevo esquema incorpora un mecanismo de actualizaciones progresivas destinado a acompañar la evolución de los costos operativos y evitar desfasajes significativos entre los costos reales de explotación y los ingresos reconocidos por el Estado.

Otro de los puntos centrales abordados durante el encuentro fue la situación de las diferencias de recaudación reclamadas por las cámaras empresarias. En ese sentido, el Gobierno presentó una propuesta de regularización que contempla un esquema de cancelación en tres cuotas.

Desde Transporte sostuvieron que estos cambios permitirán dotar de mayor previsibilidad financiera a las empresas y reducir situaciones de incertidumbre relacionadas con la percepción de recursos.

Fuentes oficiales señalaron que el objetivo final es alcanzar un esquema que permita sostener la operación de las empresas sin trasladar automáticamente cada incremento de costos a la tarifa abonada por los pasajeros. Desde diciembre de 2023 el boleto mínimo de colectivo pasó de $52,96 a $742,81.

Nueva reunión

La Secretaría de Transporte sostuvo que la actualización de las condiciones financieras del sistema debe reflejarse en mejores niveles de frecuencia, continuidad y calidad de servicio. Ambas partes acordaron mantener abiertas las instancias de diálogo. Habrá un nuevo encuentro la semana próxima.