Padres rechazan el cierre de una guardería en Rafael Calzada

La guardería funciona desde hace 60 años pero cerrará sus puertas y los padres de los pequeños reclaman que siga en marcha.

La guardería funciona desde hace 60 años pero cerrará sus puertas y los padres de los pequeños reclaman que siga en marcha.

“Yo dejo a mi hijo para poder ir a trabajar”, explicó una de las madres que resiste el cierre de la guardería Virgen del Valle en la localidad de Rafael Calzada, en el partido de Almirante Brown. Tiene 60 años de trayectoria.

El drama invade a los padres de los chiquitos que asisten a la guardería de la zona sur del Conurbano porque, además de ser un espacio que sus hijos conocen y al que desean asistir, no pueden afrontar los costos que demandan otras instituciones similares.

Según precisaron, depende de la Iglesia y los padres abonan unos 90 mil pesos mensuales para contar con los servicios de la guardería ubicada en Arturo Illía y Capilla del Señor de Rafael Calzada.

Desde hace unos 60 años funciona esta institución y los padres reclaman tanto por sus hijos como por los trabajadores. “Se van a quedar en la calle”, alertó uno de los manifestantes.

Una madre contó que su hijo Benicio “ama” ir a la guardería y siempre habla de las maestras. “Yo dejo a mi hijo para poder ir a trabajar”, planteó, exponiendo la realidad que viven muchas mujeres, que deben afrontar solas la crianza, con salarios que no alcanzan.