La jornada del lunes tendrá cronogramas especiales por el feriado del Día de la Soberanía Nacional. El transporte público circulará con frecuencias reducidas y habrá modificaciones en algunos servicios.

La jornada del lunes tendrá cronogramas especiales por el feriado del Día de la Soberanía Nacional. El transporte público circulará con frecuencias reducidas y habrá modificaciones en algunos servicios.

El feriado del lunes 23 de noviembre tendrá un esquema especial para el transporte público y distintos servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Colectivos, trenes y subtes funcionarán con cronogramas propios de una jornada festiva, mientras que algunas líneas ferroviarias tendrán restricciones por obras.

Los colectivos circularán con frecuencia reducida, de acuerdo con el cronograma previsto para los feriados. Por su parte, el subte y el premetro estarán operativos entre las 8 y las 22, mientras que Ecobici ofrecerá sus pases habituales intensivos, recreativos y turísticos.

En los trenes, todas las líneas funcionarán con esquema de feriado, aunque habrá limitaciones en algunos ramales. El Mitre tendrá interrumpido el ramal Tigre, mientras que el ramal José León Suárez prestará servicio entre Belgrano R y José León Suárez y el ramal Bartolomé Mitre circulará entre Belgrano R y Bartolomé Mitre. En el Sarmiento, el servicio estará limitado entre Once y Castelar hasta el martes 24 de noviembre.

En cuanto a los servicios públicos, las oficinas administrativas, las escuelas y distintas dependencias permanecerán cerradas. La recolección de residuos mantendrá su horario habitual, mientras que en los hospitales públicos funcionarán las guardias y áreas críticas. Además, los servicios de emergencia estarán operativos durante toda la jornada.