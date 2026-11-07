Paraguay: Peña fue destituido y ordenaron su detención

El presidente de Paraguay fue destituido en un juicio político, tras el escándalo por el cierre de Ueno Bank. Pidieron su detención.

El presidente de Paraguay fue destituido en un juicio político, tras el escándalo por el cierre de Ueno Bank. Pidieron su detención.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, fue destituido el viernes en un juicio político por el Senado tras el escándalo financiero del Ueno Bank cuyo cierre dejó a casi tres millones de ahorristas sin poder acceder a sus depósitos y en su lugar juró esta misma noche el vicepresidente Pedro Alliana.

Conocida la resolución parlamentaria, el Ministerio Público de Paraguay ordenó la detención de Peña y del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo, en el marco de la investigación penal relacionada con el Ueno Bank.

Juicio político

Peña había presentado su renuncia el jueves tras el colapso de la entidad. Su dimisión no fue aceptada por el Congreso, que definió avanzar con el juicio político. Por unanimidad, con un total de 44 votos, los senadores declararon culpable a Peña y fue destituido.

La defensa del mandatario alegó que el juicio político es “nulo desde que el presidente presentó renuncia”. También sostuvo que el libelo acusatorio contenía “recortes de periódicos y publicaciones de audios”, por lo que” no se puede destituir” a un mandatario “por chismes”.

Los defensores trazaron una cronología de Ueno Bank desde el gobierno de Mario Abdo Benítez y sostuvieron que el proceso de conversión de la financiera a banco comenzó dos años antes de que Peña asumiera la Presidencia.

Previamente, Peña había solicitado una prórroga de 72 horas para preparar y ejercer su defensa en el marco del juicio político en su contra pero el Senado la rechazó, por lo que estuvo representado por sus abogados Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro.

Causas

Paralelamente, el fiscal general del Estado de Paraguay, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de tres causas penales en contra de Peña Palacios.

De igual forma, ordenó la conformación de un equipo de agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, para investigar los hechos denunciados en relación con la supervisión y resolución de Ueno Bank S. A., la colocación de fondos públicos en dicha entidad y las actuaciones de autoridades de distintas instituciones del Estado.