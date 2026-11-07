El Papa visita Argentina como “homenaje” a Francisco

El Papa León XIV se encuentra en Uruguay, primera parada de la gira por Latinoamérica, y habló de las expectativas por visitar el país de Francisco.

El Papa León XIV se encuentra en Uruguay, primera parada de la gira por Latinoamérica, y habló de las expectativas por visitar el país de Francisco.

El Papa León XIV aseguró que su próxima visita a la Argentina será “un homenaje a Francisco”, al reconocer que viajará al país que su antecesor no pudo conocer.

El Pontífice hizo esas declaraciones durante el vuelo hacia Uruguay, primera parada de una gira que también incluirá territorio argentino y Perú.

“Sí, en el sentido de visitar su país, donde él no pudo. Voy con mucha alegría”, respondió ante la consulta de un periodista sobre el significado de su llegada a la Argentina, prevista para el domingo.

Permanecerá cuatro días en el país, con una agenda de actividades oficiales, celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores sociales.