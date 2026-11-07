El pronóstico para el fin de semana largo en la zona sur

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia un fin de semana largo sin lluvias en la zona sur del Conurbano. Serán buenas jornadas para seguir los pasos del Papa León XIV o bien hacer actividades al aire libre.
Este sábado se presenta con cielo mayor a parcialmente nublado, mientras que la temperatura se moverá entre los 10 y los 18 grados. El domingo, en tanto, el cielo se verá despejado y la máxima llega a los 21 grados.
Repunta la temperatura. El lunes, feriado nacional por la visita del Papa (hace pie en Almirante Brown), la temperatura iría de los 12 a los 24 grados en la zona sur del Conurbano, en el marco de una jornada con cielo despejado.
Finalmente, el martes será una jornada con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 25 grados, mientras que llega a los 27 el miércoles (feriado en la provincia de Buenos Aires porque el Papa estará en Luján).