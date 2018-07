Macri, contra los “comportamientos mafiosos”

El presidente Mauricio Macri enfatizó que las “mafias” que funcionan en el país “complican a todos”, al encabezar la reapertura de una planta frigorífica en la localidad santafesina de Carcarañá, donde además exhortó a “seguir trabajando en equipo para abrir mercados, exportar cada vez más y construir un país verdaderamente federal”.

“Estamos trabajando para que no haya más prepotencias ni comportamientos mafiosos. Hoy uno se te para en el camino y eso les caga la vida a todos, hablando mal y pronto. Porque tenemos que pagarle a ese señor que no hace nada para poder pasar. Eso encarece lo que hacemos ya que no nos permite tener el mejor precio”, sostuvo el mandatario.

En este sentido, manifestó que “hoy tenemos claro cuál es el rumbo” y remarcó que hay que dejar de ser “un Estado céntrico”, donde todo pasa por el Estado y por Buenos Aires, para ser un país en el que generemos empleo privado de calidad ligado a la exportación”.

Es momento de “Levantar el país”

Durante la jornada, Macri afirmó que “la manera de levantar al país es con argentinos que apuestan al futuro generando una enorme esperanza en sus comunidades”.

Además, el jefe de Estado señaló que “en esta nueva cultura que estamos generando, todos somos un equipo” con el objetivo de “ayudar a que cada uno pueda progresar”.

“De eso se trata, y desde ese momento no hemos parado de crecer en la exportación. Mes a mes exportamos más y más y entonces se comienzan a ampliar, abrir y a crear nuevas oportunidades, y eso es más producción, más faena, y más consumo”, aseveró.

El acto

Macri habló este mediodía durante la reinauguración de la planta de faena de la empresa Industrias Frigoríficas Mattievich, en Carcarañá, que había quedado paralizada hace más de siete años a causa de las restricciones que complicaban las exportaciones del sector cárnico durante el anterior Gobierno.

El jefe del Estado estuvo acompañado por el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz; el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Etchevehere, y el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis.

También participaron la intendenta de Carcarañá, Verónica Schuager; el intendente de Santa Fe, José Corral; el secretario general de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, José Fantini; el diputado nacional Federico Angelini y José Mattievich y Jorge Torelli, directivos de la empresa.