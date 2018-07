Vandalismo durante el fin de semana largo

El viernes cerraron sus puertas y recién volvieron a abrirse este martes, por el feriado del 9 de Julio, pero la sorpresa se la llevaron los directivos y alumnos. Es que la escuela primaria 74 “Batalla de Maipú” de Llavallol y la 72 “Alberto Larroque” de Turdera sufrieron robos y hechos de vandalismo, respectivamente.

“Forzaron una puerta, abrieron los matafuegos y tiraron el polvo por toda la escuela”, contó a Info Región la directora del establecimiento educativo de Llavallol, Telma Popowich. A pesar de la dificultad, se pusieron las aulas en condiciones para que los chicos puedan arrancar la última semana de clases, previa a las vacaciones de invierno.

Según comentó, el acto no se trató de “un hecho aislado”. “Es la tercera vez que nos pasa esto, el año pasado entraron y robaron todo y en el verano pasó algo parecido”, recordó. “La escuela está desprotegida porque no tenemos un sereno”, apuntó la mujer, que si bien lamentó los destrozos, valoró que no robaran los elementos.

La escuela 72 de Turdera, en tanto, no sufrió la misma suerte. En esta institución, hubo “robos y destrozos” durante el fin de semana largo, señalaron las autoridades. “Hicieron destrozos y se robaron un montón de cosas, que todavía debemos incluir en el inventario para saber la cantidad de pérdidas materiales”, detallaron.