Cambiemos le pide al oficialismo “deliberar para Lomas”

El concejal de Lomas de Zamora por Cambiemos José Coba criticó al bloque PJ-Unidad Ciudadana porque “viven analizando y debatiendo repudios sobre cuestiones de Provincia y Nación” y les reclamó que “tienen que deliberar para Lomas”. Fue luego de que en la última sesión se aprobara un proyecto para expresar “preocupación por la crisis institucional”.

“Esto no es una emergencia ni una crisis institucional, son problemas económicos que Argentina superar”, consideró Coba y aclaró que “esto no quita que uno no sea consciente de que la situación no está bien”.

“Los problemas existen y tenemos que entender que de esto no salimos si no lo hacemos unidos”, aseveró y añadió que “el camino elegido por el Gobierno es el adecuado”. “El pueblo está acompañando esta situación y como espacio político estamos obligados a mostrarles un cambio”, completó.

Diferencias

En diálogo con Info Región, Coba también manifestó diferencias con su colega de bloque, Gabriel Mércuri, quien había criticado duramente al oficialismo por girar a comisión un pedido de informe de su espacio sobre la ejecución del Fondo de Financiamiento Educativo.

“Si hay ideas que suman en pos del consenso no me parece mal”, expresó Coba sobre el giro a comisión aunque luego coincidió con Mércuri en que “a nivel provincial se está trabajando para que la educación mejore”.