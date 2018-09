“Ponen excusas para no hablar de la realidad”, criticó Mércuri

El concejal por Cambiemos de Lomas de Zamora Gabriel Mércuri cuestionó el pase a comisión en la última sesión al pedido de informe al Ejecutivo comunal sobre la ejecución del Fondo de Financiamiento Educativo. Uno de los reclamos del espacio macrista era conocer “qué porcentaje de los 119 millones de pesos recibidos durante el presente ejercicio, se destinó a obras de infraestructura escolar”.

“El oficialismo siempre tiene una excusa para no hablar de la realidad y de lo que pasa con el tema de educación en el distrito de Lomas”, criticó el edil macrista en diálogo con Info Región.

Advirtió que “si falta algo es responsabilidad del Consejo Escolar” e insistió en la necesidad de saber “cómo reparten los fondos en Lomas de Zamora”. “Queremos tener las cosas claras para saber dónde sobra y falta”, añadió.

Respecto de las obras en escuelas, aseguró que “hay muchas que arrancaron y otras que no, pero no hay que decir cosas irresponsables en el recinto”. “Si hay fallas también es consecuencia de una gestión que en más de 20 años no ha puesto foco en el problema de infraestructura”, completó.

“No hay crisis institucional”

Mércuri también se opuso al proyecto del bloque PJ-Unidad Ciudadana dirigido al Poder Ejecutivo de la Nación para expresar “gran preocupación por la grave crisis institucional, política y económica que está sufriendo el país”.

“No hay ninguna crisis institucional pero es cierto que tenemos que resolver problemas como la inflación”, apuntó.

Canale

Por último, respaldó la iniciativa dirigida a los gobiernos nacional y provincial en la que se solicitó que “tengan a bien intervenir en la problemática que afecta a los trabajadores y trabajadoras de la Empresa REDEPA S.A. (ex Canale), de Llavallol”.

“Todo lo que conlleve a problemas que la propia Canale como otras fábricas del distrito tienen con el pago de salarios de los trabajadores, lo vamos a acompañar”, concluyó.