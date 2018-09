“Lo de Canale es un reflejo del desmantelamiento de la industria”

La presidenta del bloque PJ-Unidad Ciudadana de Lomas de Zamora, Ana Tranfo, respaldó el reclamo por sueldos adeudados de los trabajadores de la Fábrica de Canale en Llavallol y evaluó que “es un reflejo del desmantelamiento de la industria nacional”.

“Es lamentable lo que está pasando. Los trabajadores de Canale están en la misma situación que hace un año. Uno va a cualquier supermercado y ve latas de origen chino cuando tenemos una industria nacional en Lomas de Zamora que fabrica esas latas pero el Gobierno no hace nada para acompañarlas”, criticó la edil en diálogo con Info Región.

Sostuvo, en este punto, que “Canale está siguiendo un camino similar al de varias fábricas” y que es “el desmantelamiento de la industria nacional porque no se puede competir con bienes manufacturados que vienen de otros países”. “Y lamentablemente no hay mercado porque no hay consumo”, completó.

La problemática de los trabajadores de Canale fue uno de los temas tratados en la última sesión del Concejo, en la que se también se repudió la eliminación de Ministerios como el de Trabajo. “Cambiemos lo toma como un achique de estructura pero la realidad es que esto implica que bajará la cantidad de personal y de programas. De esto no hablan los concejales macristas”, cuestionó.

“Crisis institucional”

Por último, justificó el proyecto dirigido al Ejecutivo nacional para expresar “preocupación por la grave crisis institucional, política y económica que está sufriendo el país”. “Hay una realidad critica que es incontrastable y los concejales de Cambiemos no tuvieron argumentos para debatir sobre el tema”, evaluó.