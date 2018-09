La CGT avisó que si no hay cambios, “no habrá tregua”

La Confederación General del Trabajo (CGT) realizó este martes un paro “contundente”, según valoró el triunvirato conformado por Juan Carlos Schmid, Carlos Acuña y Héctor Daer. En conferencia de prensa, avisaron que “si no hay Plan B, tampoco habrá tregua sindical”.

Schmid fue uno de los oradores y advirtió: “No estamos frente al mejor equipo de los últimos 50 años sino que estamos frente a una manifiesta incapacidad de asumir que estamos enfrentando una crisis descomunal”. Y le avisó a las autoridades que de no haber cambios, continuarán con el plan de lucha.

“Dicen que no hay alternativa, que no hay Plan B. Si no hay Plan B tampoco va a haber tregua del movimiento sindical argentino”, sentenció el triunviro, despertando la ovación de los presentes en el edificio de Azopardo, Capital Federal. Y aclaró que “se recorrieron todas las alternativas posibles” antes del paro.

La CGT busca “evitar que se siga provocando despidos, tanto del sector público como el privado y que no se siga perdiendo poder de compra de los salarios”. “Las paritarias se tornan insuficientes frente a un programa económico que cada vez deteriora más el valor de nuestra moneda”, apuntó, al tiempo que aclaró que “no solamente se devalúa la economía, se devalúa la palabra del Poder Ejecutivo Nacional y cualquier expectativa porque este gobierno no ha hecho otra cosa que macana tras macana”. “Lo que ganamos en la mesa paritaria, lo perdemos al otro día en el supermercado”, insistió.

Minimizó “los matices y las expresiones radicalizadas” dentro del movimiento obrero porque todos pugnan por “un cambio en un plan económico que decididamente ha fracasado” y generó más pobreza y mayor miseria.

Y le envió un mensaje al Presidente, que se encuentra en Nueva York. “Le pido que recuerde lo que le dijimos cuando nos reunimos al principio de la gestión en Olivos: ´Presidente, usted no se olvide nunca que está actuando sobre un país desigual´ y ahora estamos peor”, sostuvo Schmid. “Deje de escuchar únicamente a los hombres que están formateados en la universidad privada, que deje de escuchar los consejos que no tienen en cuenta al país de carne y hueso, que escuche el clamor que se ha escuchado hoy en todo el país”, le pidió.

Para cerrar su elocución, el dirigente reclamó que las autoridades saquen a la Argentina del “laberinto en el que está encerrado el país, antes de que sea demasiado tarde”.