Banfield quedó eliminado de la Sudamericana

Banfield perdió 2-0 ante Defensa y Justicia y quedó eliminado de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputó en el Florencio Sola, en el marco de los octavos de final.

Los tantos del encuentro los convirtieron Alexander Barboza, de cabeza, e Ignacio Aliseda, ambos en el complemento.

El partido

Banfield salió con la prioridad de, por el 0-0 en la ida, evitar que Defensa y Justicia le convierta ya que, en caso de conseguirlo, el Taladro debía ganar el encuentro. En consecuencia, Julio César Falcioni planteó un mediocampo con cinco volantes de lucha (pero algunos con llegada al área, como Nicolás Bertolo) y a Darío Cvitanich como único punta.

El partido comenzó trabado. La idea del conjunto de Florencio Varela chocaba con el medio de Banfield y las situaciones no llegaban.

Recién a los 33 minutos de la primera etapa, Luciano Gómez avisó con un remate de larga distancia que pasó cerca del palo derecho de Luis Unsain. Minutos después, nuevamente el volante remató de lejos, pero la pelota se fue por encima del travesaño.

La primera etapa se fue sin muchos sobresaltos para el fondo del Taladro y con algunas situaciones que pudieron abrir el marcador para el local.

En el complemento, Mauricio Arboleda tuvo que intervenir en algunos momentos para mantener el cero en el arco, aunque sin muchas complicaciones. Por otro lado, la delantera del local no terminaba de ser punzante y, a pesar de la buena segunda etapa de Enzo Kalinski, la falta de gol parecía llevar el encuentro a los penales.

Pero, a los 29 minutos del complemento, tras un tiro de esquina y un flojo rechazo de Arboleda, la pelota quedó en las alturas para que Barboza, de cabeza, abra el partido para la visita. De esta manera, establecía el 1-0 y Banfield debía ganar el encuentro si quería acceder a la siguiente ronda.

Para el local, el gol fue un golpe del cual no pudo reaccionar. Los cambios de Falcioni no hicieron efecto en el equipo y el Taladro no pudo remontar el resultado. Además, en tiempo cumplido, una contra letal le permitió a Ignacio Aliseda sellar el 2-0 final, que lleva a Defensa a la siguiente fase de la Copa Sudamericana.

Lo que se viene

Banfield, por el campeonato local, visitará, el lunes desde las 21:15, a San Martín de Tucumán, en el marco de la 7° fecha de la Superliga.

En tanto, los de Varela esperarán, para disputar los cuartos de final, al ganador del duelo entre Junior y Colón de Santa Fe. La ida terminó 1-0 para los cafeteros en tierras colombianas.