Faurié minimizó los dichos de Guedes

Jair Bolsonaro se impuso en el balotaje de Brasil y abre un nuevo panorama para el comercio con Argentina. “Vamos a seguir trabajando con Brasil porque es nuestro principal socio”, aseguró el canciller Jorge Faurié.

“Hemos construido nuestra historia y nuestras vinculaciones, y el Mercosur. Tenemos que seguir trabajando para adecuarnos en función de los tiempos que cada uno vive”, señaló. “Somos países vecinos con un nivel de integración extremadamente importante, y no solo por el Mercosur, sino también por el tejido de las relaciones económicas, políticas y sociales que mantenemos”, apuntó.

Minimizó, ante la consulta, las declaraciones del futuro ministro de Economía de Bolsonaro, Pablo Guedes. “El Mercosur es demasiado restrictivo para lo que estamos pensando. Cuando fue creado, fue hecho totalmente ideológico. Brasil quedó prisionero de alianzas ideológicas, y eso es malo para la economía”, sostuvo en una conferencia de prensa Guedes.

“No vamos a romper ninguna relación. ¿Si voy a comerciar sólo con la Argentina? No. ¿Voy a comerciar sólo con Venezuela, Bolivia y la Argentina? No; vamos a negociar con el mundo. Serán más países. No seremos prisioneros de relaciones ideológicas. Haremos comercio”, planteó el dirigente que formará parte del Gabinete de Bolsonaro.

El ultraderechista ex militar Jair Bolsonaro fue electo este domingo como nuevo presidente de Brasil al imponerse en el balotaje ante el profesor universitario y ex ministro de Educación Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT). Con el 94,4 por ciento de los votos escrutados, Bolsonaro obtuvo el 55,54 por ciento de los sufragios contra el 44,46 por ciento del candidato afín al ex presidente Lula Da Silva.

El ex militar asumirá en el Palacio do Planalto en Brasilia el 1 de enero de 2019 junto a su vicepresidente Antônio Hamilton Mourão, ex general del ejército que pasó a retiro este año para sumarse a la campaña.