Jair Bolsonaro es el nuevo presidente de Brasil

El ultraderechista ex militar Jair Bolsonaro fue electo este domingo como nuevo presidente de Brasil al imponerse en el balotaje ante el profesor universitario y ex ministro de Educación Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT).

Con el 94,4 por ciento de los votos escrutados, Bolsonaro obtuvo el 55,54 por ciento de los sufragios contra el 44,46 por ciento del candidato afín al ex presidente Lula Da Silva.

Bolsonaro, quien rompió con la hegemonía del PT que gobernaba el país desde 2003, consolidó y amplió el apoyo recibido en la primera vuelta, cuando llegó al 46,03 por ciento, a sólo cuatro puntos de imponerse en esa instancia.

El ex militar asumirá en el Palacio do Planalto en Brasilia el 1 de enero de 2019 junto a su vicepresidente Antônio Hamilton Mourão, ex general del ejército que pasó a retiro este año para sumarse a la campaña.

Felicitación

El presidente Mauricio Macri ya expresó a través de sus redes sociales sus felicitaciones a Bolsonaro por el triunfo en los comicios en Brasil.

“Deseo que trabajemos pronto juntos por la relación entre nuestros países y el bienestar de argentinos y brasileros”, manifestó.