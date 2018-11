“Hicimos un buen torneo”, señaló Klubus

Pucará no pudo conseguir la hazaña pero se va conforme. El equipo de Burzaco igualó 33-33 el sábado ante Alumni, en la última fecha del campeonato, y no pudo meterse entre los cuatro primeros del Top 12 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA).

“Creo que dejamos algunos puntos en el camino, que se nos escaparon ante distintos rivales. Hubo varios encuentros que nos dieron vuelta el marcador en los minutos finales, a pesar de que habíamos hecho una buena tarea. Esos puntos al final se lamentan”, comentó el back del Rojo Germán Klubus, en diálogo con Info Región.

El partido

A pesar de su irregularidad, Pucará llegaba a la última fecha con chances de meterse en la zona de clasificación a semifinales del Top 12. Si bien el resultado que debía conseguir parecía complicado (debía vencer a Alumni por más de tres tries), el Rojo jugó un buen partido a lo largo de los 80 minutos, aunque no logró conseguir el objetivo. Klubus resaltó que “la defensa” fue el principal error del equipo en la tarde del sábado.

“El partido ante Alumni fue muy parejo e intenso. No supimos defender de la mejor manera para poder llevarnos el encuentro y el bonus. Dejamos que nos ataquen sin agredirlos nosotros con nuestra propia defensa y no logramos el objetivo”, analizó el back, en charla con este medio.

El balance

Con 63 unidades en la tabla general, el conjunto de Burzaco concluyó en la 5° posición del certamen. Quedó a cinco puntos de la zona de semifinales y terminó el año con trece victorias, un empate y ocho derrotas.

En tanto, el medio scrum de Pucará calificó de “bueno” el torneo del Rojo, no solo en el aspecto estadístico, sino desde lo actitudinal. “Perdimos un partido más que el año pasado y terminamos quintos, no me parece un mal torneo. Por suerte, podemos mirarnos a las caras y decir que peleamos hasta el final y dejamos el club lo más alto que se pudo este año”, remarcó Klubus.

Y completó: “No hay que olvidarse que, a mitad de año, jugamos la semifinal del Nacional de Clubes, es decir que nos mantenemos entre los equipos más poderosos del rugby argentino”.

¿Se va un compañero?

Ante Alumni, Lucas González Amorosino habría jugado su último partido en Pucará. El back, de 33 años, es una de las figuras del Rojo, además de tener una vasta experiencia en Europa y de haber jugado tanto en Jaguares como en Los Pumas. Y si bien había dicho que este era su último torneo con el club, Klubus espera “poder convencerlo”.

“Obviamente que la salida de Lucas va a ser difícil. Sin embargo, tenemos plantel y jugadores que pueden reemplazarlo tranquilamente, así él se dedica a lo suyo. Y también, no sabemos si es algo definitivo. Nosotros queremos que siga, tenemos que hablar con él”, concluyó el medio scrum.