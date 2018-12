El Gobierno retiró el spot en el que aparece Darthés

El presidente Mauricio Macri confirmó que el spot contra la violencia de género de 2016, en el que aparece Juan Darthés, fue eliminado de las redes oficiales “por respeto” a la actriz que lo denunció por abuso sexual.

“Por respeto a la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés resolvimos levantar de estas redes un spot publicado contra la violencia de género del que el acusado formaba parte”, expresó a través de Twitter. Y apuntó: “El compromiso es trabajar para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres”

Fabiana Tuñez, a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres (INaM), había señalado ayer que la campaña fue eliminada de las redes oficiales y se puso a disposición de Thelma. “Debido a la acusación y denuncia penal de Thelma Fardín contra Juan Darthes decidimos bajar de todas las cuentas oficiales nuestra campaña contra la violencia de género del año 2016. Reafirmamos nuestra lucha para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres”, tuiteó el martes

“Me pongo a disposición de Thelma y de todas las mujeres que lo necesiten para ayudar desde el Instituto Nacional de las Mujeres”, apuntó Tuñez, quien precisó que mantuvo una reunión con la ministra de Nicaragua “para articular y ayudar a Thelma”.

El colectivo Actrices Argentinas acompañó ayer la denuncia de Thelma Fardín por violación contra el actor Juan Darthés. El hecho habría ocurrido en 2009 en Nicaragua en una gira teatral, cuando ella tenía 16 años y él 45.

“Durante 9 años lo anulé para poder seguir hasta que escuché a otra compañera acusar a la misma persona y eso fue un cachetazo”, expresó Fardín durante un video emitido en una conferencia de prensa organizada por Actrices Argentinas.

Sobre el hecho contó que estaban de gira en un hotel en Nicaragua, que Darthés comenzó a besarle el cuello y que ella le dijo que no. “Me agarró la mano y me hizo que lo tocara para que sintiera su erección. Me dijo ‘mirá como me ponés’. Me tiró en la cama, me corrió el shorcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Le dije ‘tus hijos tienen mi edad’ pero no le importó. Se subió encima mío y me penetró”, denunció e indicó que la violación finalizó porque alguien tocó la puerta para darle una tarjeta a Darthés y ella pudo salir de la habitación.

La joven confirmó que la semana pasada realizó la denuncia penal en Nicaragua y que está asentada en la Fiscalía de género.