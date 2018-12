El equipo de hockey femenino de Lomas Athletic se encuentra en una etapa de receso, a la espera de la vuelta al trabajo con el nuevo entrenador, Fernando Ferrara. El nuevo coach estará acompañado por Alejandra Gula, como ayudante, y Diego Ferrari, como preparador físico. Reemplaza en el cargo a Claudio Junquet, quien es el nuevo coordinador de la institución.

El diálogo con Info Región, Ferrara aseguró que está “muy contento” porque Lomas “es un club muy prestigioso”. “A nivel femenino es una institución que ganó muchos títulos y por donde pasaron entrenadores muy importantes como Ariel Holan o el propio Lalo. Para mí es un desafío muy lindo y muy importante”, afirmó.

Además, remarcó: “El gran desafío es tratar de llevar al equipo al siguiente nivel. Queremos que las chicas puedan consolidarse un poco más. Vamos a seguir trabajado con la línea que tiene el club, en busca de seguir levantando el nivel y continuar con el proceso de crecimiento. El objetivo es dar pelea hasta el final para estar entre los primeros 6 del campeonato y si se puede dar el salto entre los cuatro mejores”.

Análisis

El entrenador destacó que las Conejas tuvieron “un gran comienzo” en la última temporada, aunque, al igual que el año anterior, comenzaron el Top 10 “con el pie izquierdo”, lo cual les impidió meterse en la lucha por los play off.

“Son un equipo competitivo, que le hizo partido a los mas grandes. Le falta un poco más consolidarse para lograr pelear hasta lo último”, agregó el ex entrenador de Ciudad, aunque aclaró que todavía no vio “el verdadero potencial del equipo”, ya que aún no compartió “el día a día de los entrenamientos”.

El futuro

Las conejas volverán a los entrenamientos el 4 de febrero. El coach remarcó que ya les comunicó a las jugadoras como va a ser la pretemporada y como serán los entrenamientos. Respecto del próximo campeonato, aseguró que “va a ser complicado”, sobre todo porque en la primera mitad se va a disputar la Pro Ligue y la sección nacional “jugará un partido cada diez días”.

“La primera parte del año va ser rara porque muchos equipos que no van a poder contar con varias jugadoras. En cambio, la segunda etapa va a ser mucho más estable. Los equipos van a estar completos porque de agosto a fin de año, los compromisos del seleccionado son mucho menos”, agregó en entrenador.

Además, destacó que en el 2019 “van a tener un poco más de margen de trabajo”, porque los partidos serán de ida y vuelta y no va a haber Top 10. “Este formato es más justo y equilibrado porque uno juega de local y visitante. Hasta el año pasado, a quien le tocaba la localía corría con una ventaja”, explicó.

Selección

Además de hacerse cargo las Conejas, el entrenador dirigirá el equipo femenino junior de Argentina y será ayudante de Carlos Retegui, en la selección mayor.

Sobre el trabajo en la juvenil, adelantó que comenzó a armar el año con una lista de 50 chicas “para empezar a ver jugadoras de todo el país y tratar de empezar a formar el equipo de cara al mundial”; en cuanto a las Leonas, consideró que atraviesan “un proceso de crecimiento”, que en los últimos años estuvo “un poco trabado por el cambio de jugadoras y entrenadores”. Pese a eso, destacó que las ve “con un gran potencial”. “El gran desafío exprimir esa capacidad en cancha para estar en lo más alto y ser el mejor equipo del mundo”, concluyó Ferrara.