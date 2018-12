Para Machado, “Cristina ya dio todo”

El ex concejal de Avellaneda y titular del SECLA aseguró que “el futuro está en el peronismo federal”.

El ex concejal de Avellaneda por el Frente Renovador y secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda (SECLA), Orlando Machado, consideró que de cara a las elecciones de 2019 “el futuro está en el peronismo federal”. También renovó críticas contra el gobierno de Cambiemos.

“Me gustaría que crezca el peronismo federal y todas las propuestas que están llevando adelante Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto junto con los demás gobernadores”, sostuvo el sindicalista en declaraciones a Info Región.

No descartó, sin embargo, un acercamiento con el kirchnerismo porque consideró que “hay compañeros muy valiosos” aunque rechazó acompañar una candidatura de la ex presidenta y actual senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner. “Ya dio todo lo que tenía para dar y no nos ha ido bien”, recordó.

Balance 2018

Machado, por otra parte, realizó un balance del año en el que expresó: “Al principio del 2018 no tuvimos que lamentar tantas bajas pero para este fin de año nos encontramos con empresas que tienen problemas para pagar los aguinaldos”.

Avaló, en este marco, el pedido de la CGT para debatir un nuevo salario mínimo, vital y móvil pero consideró “insuficiente” en relación a los constantes aumentos.

“El salario tiene que crecer. No obstante, el tema es que nada alcanza porque los aumentos de las tarifas sumados a la devaluación son un coctel muy complicado para los trabajadores”, concluyó.