“Los que no se sumen al frente serán funcionales a Macri”

El concejal de Unidad Ciudadana – Frente para la Victoria de Lanús Edgardo Depetri destacó la realización de Congreso del PJ nacional en el microestadio de Ferro y consideró que “los dirigentes que no se sumen al frente serán funcionales a la victoria de (Mauricio) Macri”.

“La decisión política y estratégica más importante es construir la unidad, que tiene como columna vertebral al Partido Justicialista y que se amplía a los movimientos sociales. Este frente patriótico debe convocar a todos, al Frente Renovador de Sergio Massa y a los dirigentes que acompañaron a Florencio Randazzo en la última elección, y que todo se resuelva en una interna”, subrayó.

En diálogo con Info Región, el edil enfatizó que, por ejemplo, si Massa “no se suma, no es porque no fue convocado, sino por una decisión personal de él o por acuerdos sectoriales que no garantizan la derrota del macrismo”.

“Quien no venga será funcional a la posibilidad de que este proyecto que tanto daño produce a la sociedad argentina tenga posibilidad de triunfo”, aseveró, al tiempo que subrayó que “todos los compañeros son importantes y tienen un rol clave”.

Cristina

Por otra parte, Depetri remarcó que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner es “la mejor candidata que podría tener el movimiento popular en Argentina” y “más en un momento en el que se requerirán liderazgos fuertes para resolver el país que deja Macri”.

Y concluyó: “Por la grave crisis social y económica necesitamos una persona como Cristina para sacarnos adelante. Hay que renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y potenciar nuestro desarrollo productivo y me parece que ella es la persona indicada”.