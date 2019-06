Candidatos peronistas rechazaron un posible acuerdo con Vidal

En la noche del lunes el jefe de Gabinete, Marcos Peña, manifestó que desde Cambiemos estaban dispuestos a cerrar un acuerdo para que otros candidatos presidenciales, además de Mauricio Macri, lleven a María Eugenia Vidal como aspirante a gobernadora bonaerense. Sin embargo, este martes desde distintos sectores peronistas desestimaron por el momento la propuesta.

“Ni con un millón de trampas el Gobierno volverá a engañar a la gente” “Si hay otros candidatos a presidente que quieren apoyar a nuestra gobernadora, no nos parece una alquimia”, fueron las palabras de Peña con las que buscó agitar el escenario político a pocos días para el cierre de las listas aunque por el momento sin éxito. Uno de los primeros que marcó distancia con los dichos del jefe de Gabinete, fue el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. “No tengo prevista ninguna reunión con la Gobernadora Vidal”, aclaró a través de Twitter e incluso reclamó: “Sería bueno que los funcionarios del Gobierno Nacional dediquen su tiempo a gobernar”. Más contundente fue su jefe de campaña, Diego Bossio. “No aceptamos a Vidal en una colectora. Nosotros tenemos un proyecto que es crítico del gobierno de Mauricio Macri y la gobernadora integra ese proyecto”, enfatizó.

Incluso, el gobernador de Salta y precandidato a presidente por Alternativa, Juan Manuel Urtubey, quien en las últimas semanas se reunió dos veces con Macri, evitó opinar sobre la posibilidad de que Vidal vaya en una lista colectora. “Nadie habló conmigo de esa iniciativa. No me consta y no puedo opinar de eso”, expresó.

“No lo veo posible”

La propuesta de Peña tampoco tuvo recepción en Consenso 19, el espacio que impulsa la candidatura presidencial de Roberto Lavagna. “No lo veo posible y me guío por los datos concretos”, indicó Marco, hijo del ex ministro de Economía y actual diputado nacional.

“Venimos armando en la Provincia, vamos a ir con candidato propio, con candidatos a intendente, a diputados y senadores. Hay que hacer una oferta que te permita mantener una coherencia”, recalcó en declaraciones radiales.