Moyano: “Antes peleábamos por Ganancias, hoy por un plato de comida”

El líder de Camioneros y referente del Frente Sindical para el Modelo Nacional, Hugo Moyano, manifestó públicamente su respaldo a las fórmulas del peronismo kirchnerista para Nación y Provincia: Alberto Fernández-Cristina Fernández y Axel Kiciloff-Verónica Magario. “Antes peleábamos por Ganancias, ahora por un plato de comida”, resumió.

Con estas palabras, el dirigente ratificó las críticas a la gestión de Mauricio Macri y valoró las políticas impulsadas durante el kirchnerismo. Admitió que tuvo diferencias con la ex presidenta paro aclaró: “Todos en las crisis crecemos, las crisis nos enseñan a ser mejores a la luz de la experiencia”.

“A las políticas de antes nunca las critiqué, en cambio con las políticas de ahora hay grandes necesidades, hay hambre, hay criaturas y familias que la están pasando muy mal”, argumentó. “Antes peleábamos por el mínimo no imponible, hoy peleamos por un plato de comida”, resumió.

Luego de la foto que se sacó ayer junto a los integrantes de la fórmula para la provincia de Buenos Aires compuesta por Axel Kiciloff- Verónica Magario, Moyano ratificó su adhesión a la postulación presidencial de Alberto Fernández, secundado por la senadora de Unidad Ciudadana.

“Yo hago las cosas por convicción, no por conveniencia política, por eso nunca me arrepiento de lo que hago, y en su momento critiqué la actitud de la ex presidenta de no escuchar, pero en la política nunca la critiqué”, explicó el sindicalista, según consigna la agencia Télam.