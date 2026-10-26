Kicillof, Cristina, Massa y otros dirigentes opositores saludaron a Lula

Distintos dirigentes de la oposición felicitaron al actual presidente de Brasil, Lula Da Silva, por imponerse en el balotaje.

Distintos dirigentes de la oposición felicitaron al actual presidente de Brasil, Lula Da Silva, por imponerse en el balotaje.

Distintos dirigentes de la oposición saludaron a Lula Da Silva, por imponerse en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro, frente al silencio del presidente Javier Milei, quien había lanzado duras acusaciones contra el actual presidente de Brasil e hizo campaña por su adversario.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró a través de redes sociales que “Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse”. “No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad”, apuntó.

También le dedicó unas palabras Cristina Fernández de Kirchner. “FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla”, escribió.

Asimismo, Sergio Massa, posteó: “Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida. La historia del obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos. El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento”.

También expresaron su felicitación Maximiliano Ferraro, Presidente de la Coalición Cívica ARI y Diputado Nacional; Myrian Bregman, diputada nacional por el Frente de Izquierda; Jorge Capitanich, el senador nacional y la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, ex La Libertad Avanza, Marcela Pagano; y el diputado nacional Juan Schiaretti.

Luiz Inácio Lula da Silva ganó el balotaje presidencial de Brasil y consiguió su cuarto mandato al frente del país. El dirigente del Partido de los Trabajadores se impuso con el 51,75%, mientras que su adversario alcanzó el 48,25%.