Kicillof, Cristina, Massa y otros dirigentes opositores saludaron a Lula

Distintos dirigentes de la oposición saludaron a Lula Da Silva, por imponerse en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro, frente al silencio del presidente Javier Milei, quien había lanzado duras acusaciones contra el actual presidente de Brasil e hizo campaña por su adversario.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró a través de redes sociales que “Lula ganó las elecciones, dejando una lección: nunca hay que rendirse”. “No hay injerencia extranjera ni campaña de odio que puedan derrotar a un pueblo que defiende su soberanía y su dignidad”, apuntó.
También le dedicó unas palabras Cristina Fernández de Kirchner. “FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla”, escribió.
Asimismo, Sergio Massa, posteó: “Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida. La historia del obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos. El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento”.
También expresaron su felicitación Maximiliano Ferraro, Presidente de la Coalición Cívica ARI y Diputado Nacional; Myrian Bregman, diputada nacional por el Frente de Izquierda; Jorge Capitanich, el senador nacional y la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, ex La Libertad Avanza, Marcela Pagano; y el diputado nacional Juan Schiaretti.
Luiz Inácio Lula da Silva ganó el balotaje presidencial de Brasil y consiguió su cuarto mandato al frente del país. El dirigente del Partido de los Trabajadores se impuso con el 51,75%, mientras que su adversario alcanzó el 48,25%.