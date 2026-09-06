Alberto Fernández cruzó a Milei por Malvinas y cuestionó la compra de los F-16

El expresidente cuestionó la postura de Javier Milei sobre las Islas Malvinas y rechazó la interpretación que hizo el mandatario sobre recientes declaraciones de Donald Trump. También apuntó contra la compra de aviones de combate.

El expresidente cuestionó la postura de Javier Milei sobre las Islas Malvinas y rechazó la interpretación que hizo el mandatario sobre recientes declaraciones de Donald Trump. También apuntó contra la compra de aviones de combate.

El expresidente Alberto Fernández cuestionó al Gobierno de Javier Milei por su postura frente a las Islas Malvinas y rechazó la interpretación oficial sobre recientes declaraciones de Donald Trump vinculadas con la soberanía del archipiélago. “No dijo eso Donald Trump, es lo que quiere Milei que nosotros digamos que dijo”, sostuvo el exmandatario.

En declaraciones a Radio con Vos, Fernández también se refirió a la situación militar en las islas y criticó la política de Defensa de la actual administración. “La Argentina está absolutamente desarmada”, afirmó, antes de cuestionar la adquisición de aviones de combate realizada durante la gestión de Milei.

El principal cuestionamiento del exmandatario estuvo dirigido a la compra de 24 aviones F-16 a Dinamarca, operación que Argentina formalizó en 2024. Fernández puso en duda las condiciones de la adquisición, afirmó que se trata de aeronaves antiguas y cuestionó que hayan llegado sin parte de la tecnología utilizada por la OTAN. Además, reclamó que la operación sea investigada y la calificó como un “desfalco”.

Por último, Fernández volvió a apuntar directamente contra Milei y cuestionó su desempeño al frente del Poder Ejecutivo. “Tenemos que preocuparnos nosotros por tener un presidente tan diletante, tan absurdo, tan ridículo”, expresó. Sus declaraciones se dieron en medio del renovado debate político por Malvinas, la postura del Gobierno argentino y el equipamiento de las Fuerzas Armadas.