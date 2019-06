Gutiérrez y Toledo, los primeros refuerzos de Banfield

El plantel de Banfield realiza la pretemporada de cara a la próxima Superliga y ya cuenta con sus dos primeros refuerzos. El volante Jonás Gutiérrez y el delantero Hernán Toledo se sumaron este miércoles a las prácticas en Luis Guillón, ambos llegan a préstamo.

El mediocampista de 35 años llega de Defensa y Justicia, aunque no juega desde agosto del 2018, cuando sufrió la rotura del tendón rotuliano enfrentando al Taladro. El Galgo surgió de la cantera de Vélez Sarsfield y registra pasos por Mallorca y Deportivo La Coruña de España, Newcastle y Norwich City de Inglaterra e Independiente. Además, el mediocampista disputó 22 partidos con la selección Argentina y participó del Mundial 2010.

Por su parte, el atacante de 23 años cuyo pase pertenece a Maldonado de Uruguay, viene de disputar una temporada en Argentinos Juniors donde jugó siete partidos y convirtió un gol. Toledo también nació futbolísticamente en el Fortín y vistió las camisetas de La Fiorentina de Italia, Lanús y las Palmas, club español.

Pretemporada

El Taladro transita su tercera semana de trabajos en Luis Guillón bajo las órdenes de Hernán Crespo, quien espera la llegada de más refuerzos. El arquero Esteban Conde, de último paso por Nacional de Uruguay, el volante Israel Damonte, que disputó la última temporada con Huracán y el defensor Luciano Llolo, cuyo pase pertenece a River Plate, están cerca de sumarse al plantel. Además, el entrenador quiere que llegue un nueve de área.

En cuanto a las bajas, el mediocampista Adrián Callelo se despidió este lunes de la institución. “Les quiero comunicar formalmente mi salida del Banfield. Llegué a ésta institución con el deseo de aportar trabajo, experiencia y esfuerzo para intentar llevar al club a lo más alto posible. Creo que cuando tuve la posibilidad de jugar, pude demostrarlo desde adentro del campo. Y cuando no, seguí con la misma actitud con todos los compañeros y el grupo de trabajo. Evaluando que la situación para mí sería similar a la del último semestre, he decidido buscar nuevos aires que me permitan seguir crecimiento. Gracias y hasta cualquier momento”, expresó el jugador en sus redes sociales.

Amistosos

En busca de llegar al comienzo del torneo con rodaje futbolístico, el conjunto del sur de Conurbano ya diagramó siete amistosos. El primero será este sábado ante Victoriano Arenas y luego se medirá Chacarita Juniors, Arsenal de Sarandí Patronato de Paraná Vélez Sarsfield Atlético Tucumán y un rival a confirmar.