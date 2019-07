Vidal sobre los “oscuros” comentarios de Cristina sobre su vida íntima

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, cuestionó los dichos de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los calificó como “oscuros”. También cruzó a las mujeres “con pañuelo verde” que la aplauden.

“Es muy oscuro que alguien intervenga sobre tu vida íntima y sobre tu estado civil, si sos divorciada, viuda, joven, cómo si eso hiciera diferencia para hacer política”, aseguró la mandataria, al tiempo que consideró que “hay mucha oscuridad en los comentarios de Cristina”.

Vale mencionar que en su libro, Cristina Fernández de Kirchner hace un análisis del tratamiento que algunos medios masivos de comunicación hicieron de su vida, tanto dentro como fuera del gobierno, y compara el tratamiento que recibe la mandataria provincial. “La presentan como una mujer casi virginal, angelical, una suerte de hada buena”, reflexiona en “Sinceramente”.

Respecto a este punto, Vidal se mostró “sorprendida” por las mujeres de la ola verde que la respaldan. “Me sorprendió el aplauso de muchas mujeres con el pañuelo verde, me shockeó”, señaló, pero aclaró que no responderá “en ese nivel”.

“Me dijeron Heidi, que Vidal es Macri, pareciera que Vidal nunca puede ser Vidal, que es difícil tolerar que una mujer gobierne la provincia más grande de la Argentina”, reflexionó en otro tramo de la entrevista concedida al canal Todo Noticias (TN).

Cruce con Axel Kicillof

Hace algunos días, Vidal había cruzado al candidato del Frente de Todos que aspira a sucederla en la provincia de Buenos Aires y advirtió que de ganar las elecciones, “gobernará La Cámpora”. “La Cámpora no es un descalificativo, es una corriente política liderada por Máximo (Kirchner) y de la cual (Axel) Kicillof es parte. No es campaña sucia, di mi opinión desde una posición política, sin apelar a cuestiones personales”, justificó.

“El problema no pasa por los nombres, sino por los valores y la forma de hacer política. No me peleo contra Cristina, ni contra Alberto (Fernández), ni contra Axel o Verónica (Magario), me peleo contra una forma de gobernar la provincia. Nadie enfrentaba la impunidad en Buenos Aires”, aseguró.

Campaña

En clave de campaña, la gobernadora de la Provincia insistió en hablar de la corrupción del gobierno anterior. “Definamos qué es estar mejor. ¿No es mejor tener un gobierno honesto que no te roba, que hace dos mil obras como hemos hecho nosotros sin una sola denuncia de corrupción, donde toda la plata que con tu esfuerzo pones pagando tus impuestos la ves en 10 mil calles asfaltadas, en rutas que no se hicieron antes?”, planteó.

“Han sido tres años y medio donde no desconocemos la realidad, para muchos ha sido difícil, más allá de que hayamos estado presente. El kirchnerismo ha tratado de envolver con mentiras realidades inexplicables, les decían a los más pobres que si ganaba Mauricio iban a perder la Asignación Universal por Hijo y era mentira. Usan determinado discurso que parece en la superficie defender a los más débiles pero que en lo profundo esconde una mentira hace que la sociedad los acompañe”, alertó, al tiempo que insistió que “en esta campaña hay que debatir políticas públicas concretas”. “¿Qué hicieron durante 28 años ellos y qué hicimos nosotros en tres años y medio?”, preguntó.