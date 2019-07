“El gobierno anterior nunca se ocupó del narcotráfico”, disparó Bullrich

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich apuntó contra el kirchnerismo y sostuvo que “el gobierno anterior nunca se ocupó del narcotráfico”, tema que Cambiemos puso “en agenda”.

La funcionaria aseguró que durante la administración anterior se decía que “Argentina era un país de tránsito” para el tráfico de drogas y “nunca se ocupó del narcotráfico”.

Estas declaraciones fueron en respuesta a los dichos de la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien en las últimas horas destacó el trabajo de su gestión para combatir este problema y remarcó que no escuchó a su opositor en las próximas elecciones, Axel Kiciloff, “expresarse en relación al tema”.

“No hay narcotráfico que no haya podido crecer sin complicidad política, judicial y policial. Hay un sistema que gobernó la Provincia durante 28 años con el mismo espacio político y mientras tanto crecían las cocinas, el paco, el consumo de drogas y todos miraban para otro lado. O no supieron o no quisieron enfrentarlos”, afirmó.

Siguiendo esa línea, agregó: “Nuestra propuesta está clara desde los hechos, tuvimos un 70 por ciento más de paco decomisado, que representa medio millón de dosis que no llegaron a nuestros hijos, a los chicos que están más expuestos”.

Por último, la Gobernadora se comparó con el gobierno provincial de Scioli. “En dos gestiones detuvo a 5 mil personas vinculadas al narcotráfico. Nosotros en tres años y medio detuvimos a 7 mil. Esto demuestra una vocación”, subrayó.