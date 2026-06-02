Bullrich empieza a romper filas con LLA

En un mensaje que volvió a exponer diferencias internas dentro del Gobierno, Patricia Bullrich ratificó su desacuerdo con la decisión de retirar el pliego de Verónica Michelli para ocupar un cargo como jueza federal.

La candidata a jueza de un tribunal oral en La Plata fue impugnada por los altos mandos del oficialismo por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

A través de una publicación en la red social X, Bullrich informó que habló personalmente con el mandatario para comunicarle que ejercerá su “derecho a la objeción de conciencia” con respecto de esa determinación.

De todos modos, la senadora aclaró que reconoce plenamente las facultades constitucionales del jefe de Estado para proponer y retirar postulaciones judiciales.

“Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal”, escribió la funcionaria.

Bullrich planteó que una discrepancia puntual no debería interpretarse como una señal de debilidad política. “En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece”, afirmó.

El pronunciamiento adquiere relevancia porque la senadora, jefa del bloque libertario, había planteado que el mes pasado que Manuel Adorni, el jefe de Gabinete investigado por presunto enriquecimiento ilícito, debía presentar la declaración jurada de su patrimonio.