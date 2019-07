Jaguares XV sumó su cuarto triunfo consecutivo

El equipo argentino Jaguares XV se mantuvo como puntero de la Currie Cup First Division, la segunda división del certamen sudafricano de rugby, tras vencer hoy a Eastern Province Elephants por 54 a 15 y sumar su cuarto triunfo consecutivo.

Los puntos de Jaguares XV se sumaron con tries de Jerónimo Ureta Saenz Peña (2), Rodrigo Bruni, Gonzalo Bertranou, Franco Molina, Facundo Cordero, un try penal y un try y seis conversiones de Domingo Miotti.

Para Easter hubo dos tries de Athenkosi Mayinje (2), un penal y una conversión de Oliver Zono indicó A Pleno Rugby y el sitio oficial de Jaguares.

Jaguares XV formó con Mallía; Cordero, Ezcurra, Tomás Cubilla y Carreras; Bertranou y Miotti; Gorrisen, Santiago Grondona y Bruni; Ignacio Calas y Jerónimo Ureta Saenz Peña, Nicolás Solveyra, Leonel Oviedo y Sordoni. Bautista Delguy ingresó en el segundo tiempo y vio sus primeros minutos tras su lesión en el tobillo izquierdo.

El próximo compromiso de Jaguares XV, por la quinta fecha será ante SWD Eagles y luego ante Valke, que parece ser el rival más fuerte en el camino a la Currie Cup Premier Divison.

