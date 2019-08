Hockey masculino: En Lomas no se bajan de la pelea por los playoff

Lomas Athletic se encuentra en el último tramo de trabajo con la mente puesta en el encuentro del domingo ante Hurling en Arenales, en lo que marcará la sexta presentación en la segunda ronda de la máxima división del Metropolitano.

Luego del triunfo 4-1 sobre BANADE, en el plantel Tricolor sueñan con confirmar ese proceso y obtener otros tres puntos que los acerquen a lugares de playoff en la tabla.

“Tendríamos que ganar para seguir en la pelea. Se viene Hurling que siempre es un partido difícil, son un equipo que defiende muy bien y debemos prepararlo con mucha mentalidad. Hay que estar siempre concentrados”, comentó, en contacto con Info Región, Matías Ruilopez.

Última presentación

La caída con GEBA (0-1) quedó atrás y Lomas se repuso con una goleada ante BANADE a domicilio. Desde lo anímico es un empujón para seguir con vida en pos del objetivo de pelear entre los primeros cuatro puestos, además de traducir una confirmación de la idea de juego del grupo.

“Aprovechamos los errores defensivos del rival, abrimos el partido con el primer gol y a partir de ahí ellos presionaron un poco más, retrasamos las líneas, pero sacamos provecho de las contras y eso nos llevó a ampliar la distancia”, analizó Ruilopez.

Por otra parte, sobre el nivel del equipo y lo que viene en el certamen, agregó: “Estamos a la altura de todos los equipos, si bien los que están en los puestos de playoff tienen un plus porque jugando mal igualmente sacan resultados, en nuestro caso no podemos regalar nada, si no hacemos bien las cosas se nos va el trámite”.

Poco margen

Son siete las unidades que separan al plantel masculino de Lomas de Ciudad, hasta el momento el último en ingresar en zona de playoff. Si bien resta una buena parte del torneo, son conscientes que de sumar tropiezos no podrán aspirar a meterse en las finales.

“Si bien somos realistas y sabemos que estamos acomodados en el segundo pelotón de la tabla, aún las esperanzas están porque la distancia la podemos recortar ya que debemos partidos con los equipos que se posicionan por encima. Depende de como se nos den los resultados y sobre todo imponernos en los encuentros directos”, concluyó Ruilopez.