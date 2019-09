Avellaneda: El PJ espera las “disculpas” de Juntos por el Cambio

El concejal por el PJ de Avellaneda Damián Degli Innocenti renovó críticas a Juntos por el Cambio por las pintadas en apoyo a María Eugenia Vidal en escuelas del distrito por las que responsabilizan al titular de la UCR local y candidato a concejal, Fernando Landaburu, y señaló que esperan las “disculpas” del espacio que lleva como aspirante a la intendencia a Luis Otero.

Avellaneda: El Municipio denuncia vandalismo en escuelas y apuntó contra Juntos por el Cambio “Así como (Alberto) Medaglia pidió disculpas al otro día de los incidentes de Dock Sud, que pidan disculpas ellos por esto y que pinten el colegio. Nadie va a meter presos a unos pibes por pintar”, reclamó el edil en diálogo con Info Región. Pese a que el candidato a concejal negó su participación en el hecho denunciado por el Municipio, Degli Innocenti insistió en que en las filmaciones de las cámaras de seguridad municipales “se ve que la persona que acompaña a los jóvenes tiene unas características similares a Landaburu”. “Después también en los registros policiales y con el peritaje correspondiente aparece un auto a su nombre”, añadió.

Y añadió: “Lo que como concejal pido es que pida disculpas, que resarza el error que probablemente fue de un militante de la juventud radical y que reconozcan que esto estuvo mal. No queremos iniciar acciones legales ni nada por el estilo. No estamos diciendo que Landaburu pintó. Estamos diciendo que estaba en el lugar del hecho y que era el responsable político por esos pibes que estaban ahí”.

Rechazó, además, que exista “una persecución política” como manifestaron desde Juntos por el Cambio. “No tiene sentido que nosotros con un 60 por ciento de intención de votos a favor hagamos este tipo de operación para perjudicarlos”, enfatizó.

En cuanto al contenido de las pintadas sobre que las obras en escuelas se realizaron con fondos de Provincia y que “Ferraresi miente”, Degli Innocenti replicó: “Es mentira porque el presupuesto de Avellaneda tuvo que ser destinado para reparar, reacondicionar y reconstruir todos los colegios. Cuando nosotros planeamos, ejecutamos y realizamos la obra nos parece que este tipo de operetas están apuntadas a decir que lo hizo Vidal. Pero aún si la plata fuera de Provincia, al pintarlo así lo arruinaron”.

Balance y campaña

Aprovechó, en este marco, para realizar un balance de la gestión de Jorge Ferraresi con Cambiemos en Provincia y Nación y analizó que “a pesar del ajuste que ha realizado el macrismo, el Intendente a la cabeza de Avellaneda logró amortiguar bastante los efectos de la crisis a nivel local”.

“Además el Intendente sabía lo que iba a pasar con el gobierno macrista, por lo que buscó aún mejorar las condiciones de los que viven Avellaneda. Por eso sacó esa cantidad de votos. Las obras están a la vista de todos. Tiene un gran control de los recursos del municipio. Hay superávit”, añadió.

Sobre la oposición, en tanto, apuntó: “Me parece irónico que nosotros como gestión podamos mostrarnos con los candidatos a Gobernador y a Presidente en afiches, actos y volantes. Mientras que por la oposición de Avellaneda en sus carteles locales no aparece Macri”.

“Es raro que los reyes de la comunicación no puedan mostrar la unidad de su espacio. A Macri lo ocultan y recién ahora se ve a María Eugenia Vidal. Además hay mucha gente de Cambiemos que me confirmó que hacen campaña para cortar boleta y que están desesperados y no saben qué hacer”, finalizó.