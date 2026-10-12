¿Qué pasa con la visita del Papa a la Argentina?

El Papa será operado mañana en el Policlínico Gemelli de Roma. Extirparán un nódulo localizado en un pulmón.

El Papa será operado mañana en el Policlínico Gemelli de Roma. Extirparán un nódulo localizado en un pulmón.

El papa León XIV será operado mañana en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma para extirpar un nódulo localizado en un pulmón, informó este lunes el Vaticano.

El horario de la intervención quirúrgica está previsto para la media mañana, según precisan las informaciones procedentes de Roma. La recuperación demandaría al menos una semana.

Mientras tanto, “el Papa continúa con sus actividades programadas para hoy”, informó el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni. Por el momento, no se habla de una suspensión de la agenda prevista para el mes próximo.

¿Qué pasa con el viaje a la Argentina?

La operación se realizará a menos de un mes de la visita prevista del pontífice a la Argentina, programada entre el 8 y el 11 de noviembre. La llegada al país formará parte de su primera gira apostólica por Sudamérica, que también incluirá a Uruguay y Perú.

Durante su estadía en la Argentina, León XIV tiene previsto reunirse con el presidente Javier Milei, participar de distintas actividades pastorales, como la visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, y celebrar una misa en la Basílica de Luján, entre otros compromisos.

Por ahora, la Santa Sede no informó modificaciones en el itinerario, por lo que la continuidad del viaje dependerá de la evolución de su estado de salud y de los tiempos de recuperación posteriores a la cirugía. Milei dijo estar dispuesto a reacomodar la agenda.

Vale recordar que el Gobierno decretó feriado nacional el 9 de noviembre, mientras que la provincia de Buenos Aires sumó el 11.