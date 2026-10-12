Lanzaron una campaña audiovisual por la quinta marcha por la ley de Financiamiento Universitario

La Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) lanzaron una campaña audiovisual para convocar a la 5° marcha por el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario bajo el lema “No normalicemos el incumplimiento de la ley. Las leyes se cumplen. Siempre”.

El CIN había confirmado al inicio de octubre que la 5° Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo este jueves 15 de octubre a las 13:30 frente al Congreso. La convocatoria busca dar una respuesta unificada a la crisis presupuestaria, el retraso salarial, el deterioro del sistema científico nacional y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

NO NORMALICEMOS EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY.



LAS LEYES SE CUMPLEN. SIEMPRE.



5ª MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA

Para que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.



📍 Plaza Congreso

🗓️ Jueves 15 de octubre

🕓 16 h



Defendamos la universidad pública. Cuidemos lo que funciona pic.twitter.com/ucIcTGUn0b — UBAonline (@UBAonline) October 11, 2026

Si bien en una primera instancia se había analizado realizar la concentración en el Palacio de Tribunales para apuntar al rol judicial en el conflicto, finalmente rectores, gremios docentes, no docentes y agrupaciones estudiantiles acordaron fijar el acto central en las puertas del Poder Legislativo.

El cambio de escenario hacia el Congreso responde de manera directa al inicio del debate parlamentario sobre el Presupuesto 2027 y la sesión especial convocada por la oposición para tratar Morosidad, Emergencia en Discapacidad y rechazo del DNU 70/23.

Hay cosas que no se hacen. Aprovecharse de la buena fe de los demás para sacar ventaja es una de ellas.



Nos indignamos cuando alguien se saltea las reglas, engaña y actúa como si nada hubiera pasado.



¿Cómo no nos va a indignar que no se cumpla una ley? pic.twitter.com/NgVbEQ75Ta — UBAonline (@UBAonline) October 11, 2026

Mientras el proyecto enviado por el Gobierno prevé $7,3 billones para las universidades nacionales, el CIN remarca que se requieren alrededor de $11 billones para garantizar el funcionamiento y el pago de haberes. Con esta medida, la comunidad educativa apunta a hacer oír su reclamo ante los legisladores encargados de discutir la partida presupuestaria del sector.

Por tres puntos en el truco somos capaces de parar una partida. Porque hay cosas que no se hacen. Porque hay reglas que se respetan.



Nos indignan las pequeñas trampas de todos los días. ¿Cómo no nos va a indignar que no se cumpla una ley? pic.twitter.com/ohalBk0fD6 — UBAonline (@UBAonline) October 10, 2026

El motivo central de la movilización sigue siendo la exigencia de aplicación efectiva de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. La norma, aprobada por el Congreso tras la insistencia del Senado luego del veto presidencial, continúa sin ejecutarse plenamente.

A través de su cumplimiento, los sindicatos docentes y nodocentes reclaman una recomposición salarial acumulada del 33,4% para recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación.