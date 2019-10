Las Conejas no quieren “sorpresas” y buscarán la clasificación

Lomas Athletic planea definir este sábado la clasificación a los playoff en la A del hockey femenino metropolitano. La cita corresponde a la fecha 11 de la segunda rueda y será ante el último de la tabla, Hurling.

En la previa, Clara Barberi apuntó a no descuidarse y buscar la victoria con total seriedad y concentración. “No nos tenemos que confiar ante ningún rival, cualquier cosa puede pasar porque es un torneo muy raro. No queremos sorpresas y para eso no hay que entrar confiadas. Hasta la fecha pasada acumulamos muchos partidos sin perder y eso es increíble para un certamen así”, resaltó la arquera del Tricolor.

Panorama

Las conducidas por Fernando Ferrara hilvanaron una buena racha en la segunda rueda del torneo y comparten el segundo lugar con San Fernando (45 puntos), a solo dos tantos del líder GEBA. El fin de semana no tuvieron acción y aprovecharon para intensificar los trabajos pensando en el compromiso del sábado en Arenales.

“No esperábamos tan buena campaña, sobre todo por la primera fase de torneo en la que perdimos ante los equipos fuertes. Hubo un cambio de mentalidad y en la actitud y ayudó mucho en este proceso”, comentó Barberi.

Por esa vía, la arquera de Lomas reconoció que el equipo tuvo una “cuota de suerte” que otros años no se dio, pero sobre todo valoró la “fortaleza en los entrenamientos” y el “esfuerzo del grupo”.

Confirmar el objetivo

Hurling es el obstáculo de las Conejas de cara a la clasificación entre las mejores cuatro del certamen que definirán quienes son las campeonas. De lograr una victoria lógica por como se disponen en la tabla de posiciones, las dirigidas por Ferrara alcanzarán el primer objetivo.

En ese sentido, Barberi desarrolló: “Es fundamental ganar porque nos aseguraríamos con un mes antes la clasificación y eso nos permitiría planear esa etapa con mayor tiempo”. Por último, no destacó las complicaciones que puede presentar el rival y recalcó que no van a “fiarse”.