“Dejamos sin trabajo a un cuerpo técnico”, lamentó González

Temperley busca afianzar el equipo, en el arranque del nuevo ciclo de Walter Perazzo. “Somos conscientes que dejamos sin trabajo a un cuerpo técnico”, lamentó el mediocampista Mauro González, tras la salida de Cristian Aldirico, aunque sostuvo que el cambio de entrenador “vino bien”.

El Gasolero tuvo un comienzo irregular en la Primera Nacional, tras cosechar tres derrotas, dos empates y solamente una victoria. Esto provocó no solo las críticas de sus hinchas, sino la consecuente partida del ex entrenador “El Polaco”, quien no pudo encontrarle la vuelta al equipo.

“El cambio de entrenador vino bien, porque quizá se necesitaba otro aire, pero somos conscientes que dejamos sin trabajo a un cuerpo técnico. Aún así, creo que vamos por el buen camino”, evaluó González, en diálogo con Info Región.

Vale destacar que Temperley no perdió desde la llegada de Perazzo, ya que en el debut del director técnico lograron una importante victoria en San Juan; mientras que en la fecha pasada, empataron ante Agropecuario.

El partido

Los del Sur del Conurbano fueron un poco más que el Sojero, pero volvieron a fallar en el último tiro y sólo lograron quedarse con un punto. Incluso, Lautaro Rinaldi tuvo la oportunidad de concretar desde los doce pasos, pero erró en la definición.

“Creo que en cancha fuimos los únicos que buscamos quedarnos con los tres puntos y quedamos con el sabor amargo, porque creamos situaciones y se jugó bien”, lamentó el mediocampista, tras igualar sin goles en el Alfredo Beranger.

Más allá del empate, Temperley sigue sin conocer la victoria de local, en lo que va del campeonato. “La presión está, pero somos profesionales y nos prepararon para esto”, admitió Gonzáles, pero resaltó que están “tranquilos porque hay un buen funcionamiento y los resultados se van a dar”.

Lo que viene

El Celeste tendrá una semana de entrenamiento, ya que recién disputará la novena fecha el próximo miércoles. En ese marco, González consideró que “siempre hay detalles que corregir, como un poco más de eficacia, pero el equipo viene trabajando bien”.

Por lo pronto, se medirán la semana entrante ante Barracas Central, en condición de visitante. Su rival de turno transita un presente similar, con apenas una unidad menos en la tabla de posiciones. “Es un gran equipo con jugadores de experiencia, en la semana evaluaremos y trabajaremos para contrarrestar en sus puntos débiles”, sentenció el mediocampista.