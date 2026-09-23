Temperley renovó a Franco Benítez hasta junio de 2028

El Mago, una de las principales figuras del equipo, extendió su vínculo con el Club Atlético Temperley. Su contrato finalizaba en diciembre de este año y ahora continuará ligado al Celeste hasta junio de 2028.

El Mago, una de las principales figuras del equipo, extendió su vínculo con el Club Atlético Temperley. Su contrato finalizaba en diciembre de este año y ahora continuará ligado al Celeste hasta junio de 2028.

Franco Benítez renovó su contrato con Temperley y continuará defendiendo la camiseta del Celeste hasta junio de 2028. El mediocampista se convirtió en una de las principales figuras del equipo y extendió su vínculo con la institución.

El contrato del Mago tenía vigencia hasta diciembre de este año, pero ambas partes llegaron a un acuerdo para prolongar la relación hasta junio de 2028.

Los números de Benítez reflejan su importancia dentro del equipo: en lo que va del año suma siete asistencias y dos goles con la camiseta de Temperley, siendo uno de los futbolistas destacados del plantel.

✍🏻🪄 Franco Benítez sigue perteneciendo a la familia más grande del sur.



El Mago renovó su vínculo con el Club Atlético Temperley hasta junio del 2028. Su contrato finalizaba en diciembre del corriente año. pic.twitter.com/bI8kY2hAVp — Club A. Temperley (@TemperleyOK) September 23, 2026

De esta manera, Temperley se asegura la continuidad de una de sus principales figuras y de un jugador determinante en la generación de juego. El Mago seguirá formando parte de la familia más grande del sur hasta junio de 2028.