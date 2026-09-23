Temperley renovó a Franco Benítez hasta junio de 2028

Franco Benítez renovó su contrato con Temperley y continuará defendiendo la camiseta del Celeste hasta junio de 2028. El mediocampista se convirtió en una de las principales figuras del equipo y extendió su vínculo con la institución.
El contrato del Mago tenía vigencia hasta diciembre de este año, pero ambas partes llegaron a un acuerdo para prolongar la relación hasta junio de 2028.
Los números de Benítez reflejan su importancia dentro del equipo: en lo que va del año suma siete asistencias y dos goles con la camiseta de Temperley, siendo uno de los futbolistas destacados del plantel.
De esta manera, Temperley se asegura la continuidad de una de sus principales figuras y de un jugador determinante en la generación de juego. El Mago seguirá formando parte de la familia más grande del sur hasta junio de 2028.