Temperley le ganó a Nueva Chicago sobre el final y alcanzó la punta de la Zona B

Temperley consiguió un triunfo agónico ante Nueva Chicago por 2-1 y alcanzó la cima de la Zona B de la Primera Nacional. En el estadio Alfredo Beranger, el Celeste se quedó con un partido vibrante gracias a un gol de Lucas Richarte en el tiempo de descuento, en un encuentro correspondiente a la fecha 33 del campeonato.
El conjunto de Nicolás Domingo abrió el marcador a los 11 minutos del segundo tiempo, cuando Luciano Nieto aprovechó una pelota parada dentro del área y definió con un remate bajo. Con la ventaja, el Gasolero buscó sostener el resultado y tuvo situaciones para ampliar la diferencia, pero no logró liquidar el encuentro.
Cuando el partido entraba en su tramo final, Nueva Chicago llegó al empate a los 41 minutos del complemento por intermedio de Diego Barros, que se filtró por la izquierda y definió con un remate bajo. Sin embargo, Temperley reaccionó y encontró la victoria a los 48 minutos, cuando Lucas Richarte conectó un centro de Pedro Souto y desató el festejo en Turdera.
Con este resultado, Temperley llegó a los 59 puntos y alcanzó a Tristán Suárez en lo más alto de la Zona B, por lo que continúa en la pelea por el ascenso directo a la Primera División. El triunfo ante Nueva Chicago representa un impulso importante para el equipo en la recta final del torneo.