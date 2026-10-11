Temperley le ganó a Nueva Chicago sobre el final y alcanzó la punta de la Zona B

El Gasolero se impuso por 2-1 en el Alfredo Beranger, por la fecha 33 de la Primera Nacional. Luciano Nieto abrió el marcador y Lucas Richarte convirtió el gol agónico que le permitió al equipo de Nicolás Domingo sumar tres puntos clave en la pelea por el ascenso.

El Gasolero se impuso por 2-1 en el Alfredo Beranger, por la fecha 33 de la Primera Nacional. Luciano Nieto abrió el marcador y Lucas Richarte convirtió el gol agónico que le permitió al equipo de Nicolás Domingo sumar tres puntos clave en la pelea por el ascenso.

Temperley consiguió un triunfo agónico ante Nueva Chicago por 2-1 y alcanzó la cima de la Zona B de la Primera Nacional. En el estadio Alfredo Beranger, el Celeste se quedó con un partido vibrante gracias a un gol de Lucas Richarte en el tiempo de descuento, en un encuentro correspondiente a la fecha 33 del campeonato.

El conjunto de Nicolás Domingo abrió el marcador a los 11 minutos del segundo tiempo, cuando Luciano Nieto aprovechó una pelota parada dentro del área y definió con un remate bajo. Con la ventaja, el Gasolero buscó sostener el resultado y tuvo situaciones para ampliar la diferencia, pero no logró liquidar el encuentro.

Cuando el partido entraba en su tramo final, Nueva Chicago llegó al empate a los 41 minutos del complemento por intermedio de Diego Barros, que se filtró por la izquierda y definió con un remate bajo. Sin embargo, Temperley reaccionó y encontró la victoria a los 48 minutos, cuando Lucas Richarte conectó un centro de Pedro Souto y desató el festejo en Turdera.

Con este resultado, Temperley llegó a los 59 puntos y alcanzó a Tristán Suárez en lo más alto de la Zona B, por lo que continúa en la pelea por el ascenso directo a la Primera División. El triunfo ante Nueva Chicago representa un impulso importante para el equipo en la recta final del torneo.