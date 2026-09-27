Temperley cayó ante Deportivo Maipú y cortó su racha positiva

El Gasolero perdió ante el Botellero en Mendoza por la fecha 31 de la Primera Nacional y no pudo sostener el buen momento que atravesaba. El equipo de Nicolás Domingo venía de ganar cinco de sus últimos seis partidos. El Gasolero perdió ante el Botellero en Mendoza por la fecha 31 de la Primera Nacional y no pudo sostener el buen momento que atravesaba. El equipo de Nicolás Domingo venía de ganar cinco de sus últimos seis partidos.

El Gasolero perdió ante el Botellero en Mendoza por la fecha 31 de la Primera Nacional y no pudo sostener el buen momento que atravesaba. El equipo de Nicolás Domingo venía de ganar cinco de sus últimos seis partidos. El Gasolero perdió ante el Botellero en Mendoza por la fecha 31 de la Primera Nacional y no pudo sostener el buen momento que atravesaba. El equipo de Nicolás Domingo venía de ganar cinco de sus últimos seis partidos.

Temperley perdió ante Deportivo Maipú en Mendoza y puso fin a su racha positiva en la Primera Nacional. El conjunto dirigido por Nicolás Domingo no pudo sumar en el estadio Omar Higinio Sperdutti, en un encuentro correspondiente a la fecha 31 de la Zona B.

El Gasolero llegaba a este compromiso con 53 puntos y a una unidad del líder Tristán Suárez, después de haber conseguido cinco triunfos en sus últimas seis presentaciones. Además, buscaba mantener su lugar entre los principales protagonistas de la pelea por la parte alta del campeonato.

Deportivo Maipú, que también pelea por ingresar al Reducido, se presentó como un rival complicado en condición de local. El conjunto mendocino había conseguido el 62,6% de los puntos disputados en su estadio y acumulaba seis partidos sin perder allí, con tres victorias y tres empates. Además, en la primera rueda había goleado 5-0 a Temperley en el Alfredo Beranger.

Para este encuentro, Domingo debió realizar modificaciones por las bajas de Pedro Souto, Adrián Arregui y Gerónimo Tomasetti. En contrapartida, recuperó a Lorenzo Monti, Franco Díaz y Marcos Echeverría. Con esta derrota, Temperley deberá enfocarse ahora en sus próximos compromisos para volver a sumar y sostenerse en la pelea por los primeros puestos de la Zona B.