“Tenemos un país fundido”, aseguró Cristina

La candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, presentó su libro “Sinceramente” en El Calafate, donde aseguró: “Tenemos un país fundido”.

“Me parece que tenemos que discutir en serio. Han cerrado comercios, empresas, grandes fábricas están licenciando o dando vacaciones porque tienen los almacenes llenos de stock de alimentos”, afirmó la ex presidenta.

En esa sintonía, la candidata indicó: “Sin pretender que se suscriba a lo que uno dice o piensa, me parece que tenemos que sentarnos a charlar cómo va a seguir esta Argentina a partir del 10 de diciembre, porque así como está no va más. Me parece que esto lo tenemos que tener muy claro”.

Cristina, por otra parte, advirtió que “Los argentinos tienen derecho a saber por qué los endeudaron y quiénes se llevaron ese dinero”. “Me parece que esto es vital”, expresó la ex presidenta en conferencia de prensa.

“Les dije aquel 28 de diciembre, caluroso, que iba a hacer todo lo que tuviera que hacer para que el 10 de diciembre de 2019 hubiera otra argentina u otro argentino en la Casa Rosada. Yo no soy una optimista contumaz como lo era Néstor, pero creo en la fuerza de la voluntad para cambiar la historia”, añadió.

Finalmente, la candidata apuntó que “no se puede esperar todo de una sola persona” en referencia a la “crisis económica”. “El conjunto de los argentinos tiene que poner todo el esfuerzo para poder hacerlo una vez más, y no les quepa ninguna duda que lo vamos a volver a hacer, como lo hemos hecho en otras oportunidades de la historia”, concluyó.