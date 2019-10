La Ley de Alquileres no prospera e inquilinos piden al próximo gobierno “tomar con seriedad” la problemática

Por falta de quórum, se levantó la semana pasada la reunión de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, en la que debían analizarse varios proyectos para beneficiar a los inquilinos, agobiados por la suba de los alquileres y las condiciones para renovar. “Es una muestra clara de un gobierno que se está yendo”, advirtió Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos. Es que los referentes del oficialismo fueron los que no bajaron. “Esperamos que el próximo pueda tomar seriamente esta problemática”, pidió.

El martes de la semana pasada, fracasó por falta de quórum la reunión de la Comisión de Legislación General en la Cámara de Diputados en la que estaba previsto el tratamiento de proyectos sobre cambios a la ley de alquileres. El encuentro estaba convocado para las 17 y no se concretó por la ausencia de los representantes de Cambiemos. En diálogo con Info Región, Muñoz consideró que “el gobierno no puede garantizar el tratamiento de ninguna ley en un contexto electoral en el que además tiene muchas tensiones internas y hay un nivel de impericia absoluta”. “Un poco esperábamos que no asistieran porque es a muestra clara de un Gobierno que se está yendo”, admitió.

En la reunión de comisión se iban a poner en consideración los cuatro proyectos presentados que introducen modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación. Entre los ejes principales de los cambios en la ley vigente Muñoz destacó “la regulación del precio por inflación y salario, la regulación de expensas, la extensión del plazo del contrato de alquiler a tres años y el registro de todos los contactos de alquiler en Afip”.

En este marco, el presidente de la Federación de Inquilinos subrayó la importancia del tratamiento de un nuevo proyecto para instaurar las modificaciones mencionadas, que puedan brindar algo de alivio a las familias que deben alquilar. “Esperamos que el próximo Gobierno pueda tomar seriamente esta problemática”, dijo.

Las distintas iniciativas presentadas llevan las firmas de Lipovetzky –proyecto enviado por el Gobierno-; Agustín Rossi y otros miembros del Frente para la Victoria; Felipe Solá, de Red por Argentina y otros legisladores del Movimiento Evita y Silvia Horne del FpV. En su carácter de titular de la Comisión de Legislación General, el diputado macrista anunció –a poco de levantado el encuentro por falta de quórum- que habría un nuevo llamado en el corto plazo.