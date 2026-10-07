Diputados: el Gobierno rechazó fragmentar el proyecto de Defensa de la Soberanía

En la tercera reunión informativa, las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto avanzaron con el debate de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo. La oposición había planteado separar el régimen de sanciones por la explotación de recursos en Malvinas del resto del proyecto.

En la tercera reunión informativa, las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto avanzaron con el debate de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo. La oposición había planteado separar el régimen de sanciones por la explotación de recursos en Malvinas del resto del proyecto.

La Cámara de Diputados volvió a debatir este miércoles el proyecto de Defensa de la Soberanía, en la tercera y última reunión informativa del plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. Durante el encuentro expuso María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación.

El oficialismo busca cerrar la discusión el próximo miércoles 14 de octubre con la firma del dictamen y llevar la iniciativa al recinto el 21 de octubre, en una sesión especial. El proyecto también podría ser tratado junto con iniciativas vinculadas al endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad.

La oposición había propuesto avanzar en un consenso y concentrar el debate en el primer título del proyecto, referido principalmente al régimen de sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. Sin embargo, el oficialismo rechazó fragmentar la iniciativa y mantiene el texto integral enviado por el Gobierno.

El proyecto contempla penas de hasta 20 años de prisión, inhabilitaciones y un registro público para quienes participen de actividades no autorizadas sobre recursos naturales. Además, propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, establecer medidas frente a amenazas consideradas graves e inminentes, incorporar restricciones al financiamiento extranjero de partidos y campañas y sumar nuevos delitos vinculados con espionaje, operaciones clandestinas, desinformación, violencia y sabotaje.