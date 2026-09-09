Sesión en Diputados: La oposición logró el quórum

Es para tratar el emplazamiento a las comisiones para que emitan dictamen sobre los proyectos de endeudamiento y prórroga de emergencia en discapacidad.

Es para tratar el emplazamiento a las comisiones para que emitan dictamen sobre los proyectos de endeudamiento y prórroga de emergencia en discapacidad.

La Cámara de Diputados sesiona este mediodía luego de que los bloques opositores consiguieron juntar el quórum para tratar el emplazamiento a las comisiones para que emitan dictamen sobre los proyectos de endeudamiento y prórroga de emergencia en discapacidad.

La sesión fue abierta con la presencia de 130 legisladores que fueron aportados por el peronismo, Provincias Unidas, la izquierda, Argentina Federal y otros monobloques opositores. La Libertad Avanza, el macrismo y el radicalismo ingresaron cuando ya había quórum reglamentario.