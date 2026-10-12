Comienza el tratamiento del Presupuesto 2027 en Diputados

El debate sobre el Presupuesto 2027 comenzará mañana con la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El debate sobre el Presupuesto 2027 comenzará mañana con la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

La Cámara de Diputados abrirá mañana el debate en comisión del proyecto de Presupuesto 2027, que tiene como eje central sostener el equilibrio fiscal. El oficialismo necesita el apoyo de los aliados para alcanzar el quórum.

La discusión comenzará al mediodía en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien brindará detalles sobre los principales lineamientos del proyecto.

La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y necesita reunir al menos 129 votos para alcanzar el quórum y avanzar con el tratamiento en el recinto. Por ese motivo, el oficialismo deberá conseguir el respaldo de sus aliados y profundizar las negociaciones con los gobernadores.

Uno de los principales condicionantes es que alrededor del 70% del gasto ya está comprometido en prestaciones previsionales, programas sociales y otras obligaciones del Estado.

A esto se suman los reclamos de las provincias por recursos para obras públicas, el financiamiento de las universidades y la cobertura de las cajas jubilatorias provinciales. Además, el proyecto deberá contemplar los fondos para discapacidad.