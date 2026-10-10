El oficialismo quiere blindar el DNU 70 y convocó a una sesión especial

El oficialismo acepta modificar la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que tendrá un trámite exprés para evitar que se caiga el DNU 70.

El oficialismo acepta modificar la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que tendrá un trámite exprés para evitar que se caiga el DNU 70.

La Libertad Avanza pidió una sesión especial para el miércoles 21 de octubre en la Cámara de Diputados con el objetivo de bloquear el intento opositor para voltear el DNU 70/23, en la sesión convocada para el próximo jueves.

La solicitud repite dos proyectos que son parte de la convocatoria de la oposición al recinto el próximo 15 de octubre, la emergencia en Discapacidad y la ley sobre Endeudamiento Familiar, pero deja afuera el de Defensa de la Soberanía Nacional.

Suma el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que tendrá un trámite exprés en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Será una versión atenuada en pos de no poner en riesgo el DNU 70.

En este marco, vale señalar que la Corte Suprema dio lugar al pedido de una cautelar a favor de la ONG Árbol de Pie para reponer la vigencia de la Ley de Tierras.

Además de los proyectos de Discapacidad, Endeudamiento Familiar e Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el temario incluye la iniciativa sobre Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo y la ley sobre Vandalismo Rural.

De esta forma, los legisladores dialoguistas podrán plegarse a esta sesión, desestimando la del 15 de octubre próximo (que coincide con la quinta marcha federal universitaria). La oposición sabe que no cuenta con el quórum necesarios.