Salvetti: “Tenemos que estar en todas las escuelas y conocer sus necesidades”

Martín Salvetti, docente de Lomas de Zamora que fue electo consejero escolar por el Frente de Todos, dialogó con Info Región y aseguró que hay mucho trabajo para hacer para transformar la educación y apuntó a mejorar la infraestructura de las escuelas. Además valoró la gestión de Martín Insaurralde y aseguró que a partir del 10 de diciembre la enseñanza será lo más importante para el gobierno.

Obras en escuelas, la prioridad para Ponce “Hay mucho por trabajar, tenemos que ponernos en carácter de urgente a tratar de transformar la educación de los chicos, que es lo más importante que nosotros podemos tener. Tenemos que estar en todas las escuelas y conocer sus necesidades. Martín nos pidió que acompañemos a todos los equipos directivos”, recalcó el docente. El finalista al Global Teacher Prize, afirmó que en lo primero que van a trabajar es en “mejorar la infraestructura de las escuelas, para que sean seguras para todos los alumnos” y puso el ejemplo de la escuela en la que trabaja Temperley en la cual “no tienen agua potable y el baño no se terminó de construir”.

“También tenemos que realizar una transformación pedagógica. La educación no puede seguir así. Los chicos no se pueden ir a aburrir en la escuela, nos tenemos que hacer cargo los docentes de cómo estamos enseñando. En Lomas hay que asegurar que todos tengan educación, no puede quedar un solo chico sin ir a clases”, subrayó.

Prioridad

El consejero escolar hizo referencia a la gestión en el partido y aseguró que “el estado municipal está al día con todo lo que necesitan los colegios”, pese a que los gobiernos de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri “estuvieron muy ausentes”.

En cuanto al futuro, se mostró optimista con lo que pasará en el país a partir de diciembre: “No me cabe la menor duda de que Alberto Fernández en Nación y Axel Kicillof en la provincia tienen como objetivo principal transformar y mejorar la educación en Argentina y sé que va a ser lo más importante para el gobierno”.

Por último, Salvetti subrayó que “hay una crisis laboral en la formación profesional para adultos” y afirmó que las instituciones tienen que tener “cursos y nuevas tecnologías para que quienes asistan puedan incorporarse en el mercado laboral”. “Todo esto se tiene que hacer en el corto plazo, tiene que suceder en el 2020 porque es algo urgente”, concluyó.