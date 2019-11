El INAM reclama que se implemente el protocolo del aborto no punible

El Instituto Nacional de las Mujeres (INaM) reclamó al Gobierno la implementación del protocolo actualizado de la Interrupción Legal del Embarazo. Este viernes, dieron marcha atrás con la resolución anunciada días atrás en el Boletín Oficial.

“Si bien es cierto que formalmente el INAM no fue consultado, ello no implica oposición de fondo en cuanto a su contenido. En virtud de ello, solicito al Jefe de Gabinete (Marcos Peña) que arbitre los medios necesarios en forma urgente para garantizar la aprobación del Protocolo. El cual consagra derechos a todas las mujeres, niñas y adolescentes. Toda vez que la cuestión de fondo no ha sido observada, entiendo que las inconsistencias de forma pueden resolverse sin más dilaciones”, señala la titular del InAM, Fabiana Túñez, en un comunicado.

Recuerda que “el Protocolo en cuestión se basa en lo que ya es legal en Argentina desde 1921 y en los fundamentos emitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo F.A.L de 2012. A lo largo de estos cuatro años de gestión, el INAM ha trabajado en forma constante para garantizar la implementación del Protocolo vigente desde 2015 en todo el territorio nacional recurriendo incluso a presentaciones ante la Justicia a modo de excepción, ya que la propia existencia del protocolo busca justamente evitar la judicialización”. “La progresividad en materia de derechos humanos ha sido el norte de nuestra gestión al frente del INAM, consecuente con el fortalecimiento de nuestra visión de una Argentina inclusiva, igualitaria y plenamente democrática”, concluye.