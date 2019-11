Lanús: La oposición acusa a Grindetti de tener “una actitud revanchista”

La concejal de Lanús por Unidad Ciudadana Natalia Gradaschi acusó al Intendente Néstor Grindetti de tener una “actitud revanchista” al denunciar “despidos masivos” en el Municipio y justificar la ausencia de los bloques opositores en la sesión del viernes en el Concejo, que no se pudo realizar por falta de quórum.

“Mientras discutíamos los expedientes de comisión nos llegaban mensajes de trabajadores y trabajadoras municipales a los cuales les llegaron telegramas de despidos o notificaciones de que no se les iba a dar continuidad a los contratos. No podíamos sesionar como si no estuviera pasando nada y dándole la espalda a la gente”, recalcó la edil en contacto con los medios.

Al respecto, sostuvo que no fueron “despidos al azar”, sino que “castigaron a los trabajadores que creyeron que había que militar por una transformación en el municipio” y aseguró que no darán quórum hasta que “el Intendente deje de tener una actitud revanchista hacia la clase trabajadora”.

“Persecución política”

Luego de tres horas de reuniones, los concejales opositores no ocuparon sus bancas, por lo que no se realizó la sesión ordinaria. Gradaschi insistió en que el único motivo por el que no dieron quórum fueron los despidos y desmintió las versiones que apuntaban a que no se presentaron para retrasar el tratamiento de la ordenanza Fiscal e Impositiva 2020.

“Nosotros ya teníamos claras las posturas que íbamos a tomar en el recinto, como que nos íbamos a oponer a la Fiscal e Impositiva. Nada tiene que ver con no dar quórum, eso fue por un compromiso con la clase trabajadora, como siempre tuvo nuestro movimiento”, subrayó.

Y sentenció: “Claramente es una persecución política que se visualiza con las declaraciones que se hacen cuando hay organizaciones sociales que se movilizan en reclamo del cumplimiento de la emergencia alimentaria y en rechazo del retiro de la ayuda alimentaria que se daba en comedores comunitarios. Esto también es una actitud de castigo a un sector de la población”.