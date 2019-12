Falcioni confirmó que se queda hasta que finalice el torneo

"Si no estoy en la cancha, siento que algo me falta”, confesó el entrenador de Banfield, quien lamentó que "se corte el campeonato en este momento".

El entrenador de Banfield, Julio César Falcioni, confirmó que dirigirá al equipo, que remontó su andar, hasta que finalice el torno. “A esta altura de la vida, sino estoy en la cancha, siento que algo me falta”, manifestó en conferencia de prensa y resaltó que dado el presente del equipo, “es una lástima que se corte el campeonato, en este momento”.

“Desde los 13 años que estoy metido en los clubes, entrenando y jugando todos los días. A esta altura de la vida, si no estoy en la cancha, siento que algo me falta. No es que estás incomodo en tu casa, pero el día a día y el contacto con los jugadores, te hace bien, te llena el espíritu y te da siempre fuerzas”, resaltó Falcioni, a una fecha de cerrarse el año.

El entrenador había puesto en duda su continuidad luego de quedarse con el triunfo en el Clásico del Sur. Con el correr de los días, admitió que su intención era mantenerse hasta julio del año próximo al mando de la Primera del Taladro y este miércoles lo confirmó.

El presente

Los últimos cinco partidos sin derrotas, distanciaron a Banfield de la pelea por los promedios. “Estamos bien y es una lástima que se corte el campeonato en este momento”, aseguró su director técnico, dado que al principio de la temporada, peligraba su permanencia. “El equipo hoy se ve compacto, sólido, quizá puede no conseguir un buen resultado, pero se ve a los jugadores convencidos de lo que hacemos”, agregó.

Vale destacar, que en estas últimas fechas tuvieron varias bajas por suspensiones y aún así, lograron afianzar el once.

A una fecha de iniciar la pretemporada, Falcioni anticipó: “Después de un parate de veinticinco días, vamos a tener que en dos semanas volver a preparar y a incentivar al equipo, para lograr estos resultados. Esperemos poder hacerlo y estar preparados para que el inicio nos tome bien y empecemos como terminamos”.

En ese marco, destacó que no sólo contarán con la salida de Julián Carranza, sino que además, podrían no estar Facundo Cambeses, Agustín Urzi y Claudio Bravo, ya que jugarán el preolímpico con la Sub 23. “Tenemos que tener las cosas muy claras y en su debido momento, ver que posiciones buscamos e ir rápido, para que el jugador que se sume, llegue a tiempo”, explicó.

Lo que viene

Por lo pronto, su objetivo más próximo es sumar de a tres el viernes ante Independiente, en el estadio Libertadores de América, desde las 21:10. “Es un rival difícil, ha cambiado de técnico en el camino y ellos tienen la tranquilidad del final de torneo, donde tienen los puntos necesarios para mirar el futuro de otra manera”, evaluó Falcioni.

“Nosotros vamos a encararlo sabiendo que estos tres puntos pueden ser fundamentales a futuro. Esperemos tener una buena resolución de juego y hacer un buen partido”, sentenció, de cara a la fecha 16.